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Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayserigaz, kış ayları yaklaşırken abonelerine güvenli ve konforlu doğal gaz kullanımı için uyarılarda bulundu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, soğuklar başlamadan doğal gaz tesisatı bakımının yetkili firmalara mutlaka yaptırılması gerektiği bildirildi.

Özellikle lodoslu havalarda baca gazı sızıntısına dikkat edilmesi, havalandırma menfezlerinin açık tutulması, bacalı cihaz bulunan ortamda uyunmaması uyarısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tesisat bakımı yaptıran abonelerin, cihazın doğal gaz ve baca bağlantı parçalarının sızdırma yapıp yapmadığını ve baca sensörünün çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmesi büyük önem taşıyor. Hermetik olmayan bacalı cihazların doğrudan bina duvarından dışarıya değil, mutlaka bacaya verilmesi, aynı zamanda bacalı cihaz ile aspiratörlerin aynı bacaya bağlanmadığından emin olunması gerekiyor. Gaz kokusu hissettiğinizde çakmak ve kibrit yakmayın, lamba ve diğer elektrikli cihazları açmayın. Doğal gaz ile çalışan cihazların ve sayacınızın vanasını kapatın. Kıvılcım çıkarabileceği için kapı zili ve telefon kullanmayın."

- Büyükşehirden Pınarbaşı'na zabıta aracı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı Belediyesi araç filosuna zabıta aracı desteği verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 16 ilçe belediyesinin birlik ve beraberlik içerisinde, uyum kültürünün en güzel örneğini sergilediğini belirtti.

Pınarbaşı Belediyesine yeni bir ekip aracı hediye ettiklerini aktaran Büyükkılıç, zabıta ekiplerine, vatandaşlara etkin ve kaliteli hizmet ulaştırma noktasında yeni aracın hayırlı olmasını diledi.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu da sosyal medya hesabından Büyükkılıç'a teşekkür etti.

- Talas'ta Dijital Bağımlılık Semineri

Talas Belediyesi tarafından ilçede görevli öğretmenlere yönelik "Dijital Bağımlılıkla Mücadele" konulu seminer verildi.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Dilci tarafından Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde verilen seminer, öğretmenlerden ilgi gördü.

Talas'taki okullarda görevli öğretmenlere yönelik seminerin açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı, öğrencilerin bilgisayar, telefon, tablet gibi araçları kullanırken bağımlı hale gelmelerinin önüne geçme konusunda öğretmenlerden de katkı beklediklerini belirtti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da öğretmenlerin de ailelerin de bu konularda bilgi sahibi olması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Tuncay Dilci, dijital bağımlılık konusunda bilgi verdi.

- Çolakbayrakdar, muhtarlarla toplandı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Muhtarlar Günü dolayısıyla merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kocasinan Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Çolakbayrakdar, muhtarların gününü kutladı.

İlçedeki her mahalleye hizmet ulaştırdıklarına dikkati çeken Çolakbayrakdar, "Muhtarların taleplerini alarak daha sonraki toplantıda istekleri sonuçlandıracağız. Her bir mahallemizde hizmetimiz var. Mahallelerimizin farklı talep ve isteği var. Bir yandan kentsel dönüşümle bazı mahallelerimizin ihtiyaçlarını giderirken bir yandan da kadim mahallerimizi yenileme çalışmalarını yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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