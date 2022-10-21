Talas Belediye Başkanı Yalçın'dan, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'ya tepki

KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını ileri süren Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya tepki gösterdi.

Belediyede basın toplantısı düzenleyen Yalçın, Van Büyükşehir Belediyesi'nde uzun süre kayyum genel sekreteri olarak görev yaptığını anımsatarak, 2018 yılının ramazan ayında Gevaş'ta halka açık iftar düzenlediklerini, terör örgütü PKK'nın burada halkın üstüne roket fırlattığını anlatı.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'nın, terör örgütü PKK'nın ağzıyla konuştuğunu belirten Yalçın, "Öyle bir haddi yok, hesabı olabilir. Güvenlik kuvvetlerimiz her zaman dünyanın en şerefli ve aynı zamanda da en merhametli güvenlik kuvvetleridir. Askeri de böyledir, Milli İstihbarat Teşkilatı da böyledir, polisi de böyledir, jandarması da böyledir. Peygamber ocağına laf söyleme yetkisi hiç kimsede yoktur." dedi.

Yalçın, Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili gereken açıklamanın yapıldığını aktararak, terörün içinde görev yapmış birisi olarak, terör seviciliğinde ısrar edenlere karşı devletin ve askerin yanında yer aldığını bildirmek istediğini dile getirdi.

Van'da görev yaptığı dönemde, teröristlerin özellikle mazlum halka yaptığı işkenceleri gördüğünü anlatan Yalçın, "Fincancı kendisi terörist olabilir, terörist sevici olabilir ki son derece sicili kabarık. Sosyal medyasında bile bir övünç meselesi gibi 'Abdullah Öcalan'a özgürlük verilmesi lazım' diyebilen birisi, vatan haini. Bu memleketin parasıyla okumuş, bu memleketin kimliğini taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan bu kadın, vatan hainliği yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti bin yıllık devlettir" diyen Yalçın, "Devlet gerektiğinde şefkat elini, gerektiğinde kudret elini havaya kaldırır. Devletin hem kudret eline hem şefkat eline hem de adalet eline Fincancı'nın da ihtiyacı vardır. Bu devlet onları da vatandaş olarak korumaktadır, ekmek yedirmektedir." diye konuştu.

Yalçın, Fincancı'yı istifaya davet eden tabip odalarını tebrik etti.





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