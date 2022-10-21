Kayseri'de hırsızlık zanlısı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekipleri, hırsızlık iddiasıyla aranan şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde hırsızlık suçlarından aranan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, merkez Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde bulunan bir ikamete düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan 8 ayrı yakalama emri bulunan G.G. (33) yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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