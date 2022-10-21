Kayseri'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kayseri-Niğde kara yolunda seyreden İ.E. (62) yönetimindeki 71 AK 616 plakalı otomobil, Semerkant Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Aynı araçta bulunan L.E'nin (62) tedavisi sürüyor.

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