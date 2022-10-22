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"Kayseri İçin Projem Var" uygulaması tez çalışmasında yer aldı

AA

"Kayseri İçin Projem Var" uygulaması tez çalışmasında yer aldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin "Kayseri İçin Projem Var" uygulamasının üniversitelerin tez çalışmalarında demokratik yönetim unsuru olarak örnek gösterildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin uygulamasının, 30 büyükşehrin web sitelerinin demokratik yönetim bağlamında incelemeye alındığı "E-Demokrasi Kavramının Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinin Web Siteleri Bağlamında İncelenmesi" başlıklı tez çalışmasında yer aldığı belirtildi.

Karabük Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü yükseklisans öğrencisi Olkant Eren Erol tarafından kaleme alınan tez çalışmasında, aralarında Kayseri'nin de yer aldığı 8 büyükşehrin bu tarz uygulamalarına ilişkin, "Bazı büyükşehir belediyelerinin web sitelerinde danışma aşamasına yönelik, diğer büyükşehir belediyelerinden farklı ve örnek oluşturabilecek uygulamalara yer verilmiştir. Diğer büyükşehir belediyelerinin danışma aşamasına yönelik kullandığı araçlardan ayrılmakta ve örnek teşkil etmektedir." ifadelerine yer verildiği kaydedildi.

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