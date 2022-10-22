Büyükşehir Belediyesi tam abonman kart ücretinde indirime gitti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 330 lira olan 35 gün geçerli 140 binişlik tam abonman kart ücretini 300 liraya indirdiklerini bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, toplu ulaşımda öğrenci abonman kartının ardından tam abonman kartta da indirime gittiklerini belirtti.

İndirimle tam abonman ulaşım kartı kullanan vatandaşların sayısının yüzde 36 arttığını ifade eden Büyükkılıç, "Aylık 7 bin 152 olan kullanıcı sayısı 9 bin 741'e ulaşmış olup bu avantajlı fiyattan faydalanmak isteyenlerin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İndirimle 35 gün geçerli 140 binişlik tam abonman kart kullanan vatandaşların toplu taşıma araçlarını 2,14 lira ücretle kullandıklarını aktaran Büyükkılıç, 30 büyükşehir arasında tam abonman kart avantajını sunan sadece 6 büyükşehir belediyesi bulunduğunu, bunlardan birinin de Kayseri olduğunu kaydetti.

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