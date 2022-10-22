ERÜ'ye yeni kayıt yaptıran öğrencilere "Kayseri Kültür Yolu Turu" düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ), yeni kayıt yaptıran öğrencilere kenti yakından tanımaları amacıyla "Kayseri Kültür Yolu Turu" düzenledi.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında üniversite kampüsünden otobüslere binip şehir turu yapan öğrenciler, Kayseri'nin tarihi, kültürel ve turistik mekanlarını gezdi.

Öğrenciler, rehber eşliğinde Gevher Nesibe Medresesi, Kurşunlu Camisi, Saat Kulesi, Kayseri Kalesi ve Kayseri Müzesi, Hunat Hatun Külliyesi, Atatürk Evi Müzesi, Etnografya Müzesi, Meryem Ana Kilisesi ve Kayseri Lisesi'ni gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, bu yıl ilk defa düzenlenen "Kayseri Kültür Yolu Turu" etkinliğinin öğrenci odaklı önemli bir faaliyet olduğunu ifade etti.

Etkinliği devam ettireceklerini kaydeden Altun, "Öğrencilerimize yaşadıkları şehri tanımaları, bulundukları ortama oryantasyonlarını hızlandırmak maksadıyla önemli bir faaliyet olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Geziye katılan öğrenciler de Kayseri'yi yakından tanımak için çok güzel bir imkan bulduklarını belirterek, Altun'a teşekkür etti.

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