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AK Partili Özhaseki, Kayseri'de kentsel dönüşüm temel atma töreninde konuştu:

AA

AK Partili Özhaseki, Kayseri'de kentsel dönüşüm temel atma töreninde konuştu:

KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, muhalefet yönetimindeki belediyelere ilişkin, "İstanbul'u takip ediyoruz, Ankara'yı takip ediyoruz, Adana, Mersin, Antalya, İzmir'i takip ediyoruz. Şu ana kadar ciddi bir eser ortaya koyan çıkmadı." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de Melikgazi Belediyesinin Battalgazi Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm temel atma töreninde, kendisinin belediye başkanlığının ilk yıllarında gecekonduyla mücadele edebilmek için Kayseri'de Eskişehir Bağları bölgesinde 250 metrekarelik parselleri uygun fiyatla vatandaşlara verdiklerini, tek tip evler yaptırdıklarını aktardı.

AK Partili belediyelerin hizmet etmeyi amaçladığını, eser siyaseti izlediğini ifade eden Özhaseki, "Bizim dışımızda modeller de var, özellikle ana muhalefetin temsil ettiği belediyecilik anlayışında." dedi.

Mehmet Özhaseki, şöyle devam etti:

"İstanbul'u takip ediyoruz, Ankara'yı takip ediyoruz, Adana, Mersin, Antalya, İzmir'i takip ediyoruz. Şu ana kadar ciddi bir eser ortaya koyan da çıkmadı. Kentsel dönüşüme falan baktıkları hiç yok zaten. Yaptıkları tek numara var, algı operasyonları. İstanbul Belediyesi sadece 'Beni parlatın, beni çok çalışkan gösterin' diye ajanslara 845 milyon lira para ayırır... Sosyal tesisler için 12 milyon lira, İstanbul'un depreme hazırlığı için 495 milyon lira, ajanslara 'Beni öyle bir çalışkan gösterin ki belediye başkanlığı kesmez, ben cumhurbaşkanı adayı olacağım', böyle bir havayı oluşturmak için ayrılan para 845 milyon lira. Onların bütün derdi algı."

3 gün önce Adana'yı ziyaret ettiğini, her yerde kentte yapılan hizmetleri anlatan reklamların yer aldığını, açılışların içinde 5 odalı köy konağı, taziye evi, alt geçit gibi hizmetlerin yer aldığını belirten Özhaseki, "Çok şükür hiç değilse eskiden hiçbir şey yapmıyorlardı, şimdi tek tük yapıyorlarmış." dedi.

Kayseri'nin ilçe belediyelerinde yapılan hizmetleri bu belediyelere örnek gösteren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Onların yaptıkları, yapacakları bizim bir ilçe belediyemizle bile yarışamaz. Çünkü biz hizmet etmeyi seviyoruz. Gece, gündüz demeden de hizmet ediyoruz. Bizim işimiz o. Bizim yalanlarla, algılarla işimiz olmaz. Önemli olan hizmet, önemli olan insanımızın mutluluğu. Yıllardır Kayseri'ye hizmet ediyoruz. Sizleri utandıracak bir işimiz olmadı, Allah'ın izniyle de olmaz. Bilerek bir hatamız da olmaz. Sizler destek verdiniz, biz yaptık. Eğer siz destek vermezseniz biz ne yapabiliriz ki? Siz oy vermediniz, ne yaparız, bırakır gideriz, yapacak bir şeyimiz yok. Ama siz güvenip, dua edip, destek verip işbaşına getirince biz de gece, gündüz demeden çalışıyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kentsel dönüşümün bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçenin farklı mahallelerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hülya Nergis, İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel ve Taner Yıldız ile AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun da katılımıyla temel atma butonuna basıldı.

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