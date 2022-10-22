Talas'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi ekipleri, asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler Tablakaya ve Yukarı Mahalle'deki iki sokağa asfalt seriyor.

Derevenk Sokak'ta asfalt döken ekipler, 600 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yolu modern hale getiriyor.

Bu sayede hem Hulusi Akar Bulvarına yeni bir bağlantı sağlanırken hem de mahalle içinde ulaşım ağı genişliyor.

Ekiplerin bir diğer çalışma yürüttüğü Yukarı Mahalle Endürlük 2. Sokak'ta ise 400 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki yola da sıcak asfalt dökülüyor.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.