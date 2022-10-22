Kayseri'de ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de güven timlerinin durumundan şüphelendiği araçta ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Talas Bulvarı'nda bir aracı durdurdu.

Araçtaki S.E'nin üst aramasında ruhsatsız 2 tabanca ve 30 mermi bulundu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





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