29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılacak törenin provası gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı, askeri birlikler ve öğrenciler, prova için Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Çift yönlü trafiğe kapatılan meydanda, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan provada, halk oyunları gösterisi yapıldıktan sonra askeri birlikler ve öğrenciler, bando eşliğinde resmi tören geçişi yaptı.

Vatandaşların da izlediği provada, geçiş töreni de yapıldı.



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