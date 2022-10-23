Enerjisa Üretim, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 5 yılda 5 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyor

KAYSERİ (AA) - Gelecek 5 yılda rüzgar ve güneş enerjisinde kurulu gücünü 5 bin megavata yükseltmeyi hedefleyen Enerjiisa Üretim'in bu vizyon kapsamındaki ilk yatırımı olan 65 megavat kapasiteli Erciyes Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) 70 milyon dolar yatırımla devreye alındı.

Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON iştiraki Enerjisa Üretim'in toplam kurulu gücü Erciyes RES'in devreye alınmasıyla 3 bin 672 megavata, rüzgar enerjisindeki kurulu gücü ise 277 megavata ulaştı.

Hedeflenen tarihten yaklaşık 2 ay önce devreye alınan santraldeki Nordex N163 türbinlerinin her biri 5,7 megavat kapasiteye sahip ve Türkiye'de tek başına en yüksek kurulu gücü bulunan türbinler olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 1850 metre rakımda kurulan, ülkedeki en yüksek rotor çapına sahip 12 türbinin toplam yüksekliği kanatlarıyla 200 metreyi aşıyor.

- Rüzgar ve güneşin ortak enerjisi

Yatırım bedeli 70 milyon dolar olan 65 megavat kapasiteli Erciyes RES, yılda 221 gigavatsaat elektrik üretimiyle 75 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak ve yaklaşık 300 bin ton karbon emisyonunun önüne geçecek.

Rüzgar ve güneş enerjisinden oluşan hibrit bir santral olarak hayata geçirilen tesis, tamamlandığında 100 megavat kurulu güce ulaşacak. Bunun 14,5 megavatını rüzgar santraliyle hibrit olarak kurulan güneş enerjisi santrali oluşturuyor.

Enerjisa Üretim, Erciyes RES'in açılışı kapsamında düzenlenen törende açıkladığı 5 yıllık vizyonu kapsamında kurulu gücünü sadece yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 5 yılda 5 bin megavata çıkaracak.

- "Özel sektörün en büyük yatırımı"

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, açılış törenindeki konuşmasında, Erciyes RES'in hayata geçirilmesinin arkasında "insan enerjisi" olduğunu belirterek, "Bu topraklardan aldığımızı bu topraklara geri vermemiz, gelecek nesiller için hazırlık yapmamız gerekiyor. Bunu hem yaşadığımız güzel ülkeye hem de gezegene borçluyuz. Bu iş sadece yatırım yaparak olmuyor. Burada sadece enerji üretmeyeceğiz, buradaki hayatın içine entegre olacağız. İş ve aş yaratırken de geleceği bizim insanımızla beraber inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada hali hazırda yenilenebilir enerjiye milyarlarca dolar yatırım yapıldığını aktaran Zaimler, öngörülerin bu yatırımların artacağına işaret ettiğini söyledi.

Zaimler, dünyanın yeni bir sayfa açtığı dönemde Türkiye'nin de 2053'te sıfır emisyona ulaşma hedefini koyduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Biz de Sabancı Holding ve topluluk şirketleri olarak net sıfır emisyona ulaşma hedefimizi en geç 2050 olarak açıkladık. Enerjisa Üretim, topluluğumuzun en hızlı büyüyen şirketlerinden biri. Bu doğrultuda Enerjisa Üretim'in 5 bin megavat hedefini sonuna kadar destekledik ve yenilenebilir enerjiyi ana büyüme alanlarımızdan biri olarak tanımladık. Enerjisa Üretim, umarım 5 bin megavattan daha da fazlasına ulaşacak. 5 bin megavat bugün itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün yüzde 5'i ve açık ara özel sektörün yaptığı en büyük yatırım demek. Bu ayın ilk günlerinde Enercon ile imzalanan 1000 megavatlık rüzgar santrali anlaşmasının ardından ve bugün devreye aldığımız Erciyes RES ile hedeflerimize daha da yaklaştık. Önümüzdeki dönemde de yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artırma, sektörümüze ve toplumumuza bu konuda öncülük eden bir çizgide çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız."

- 2045'te net sıfır emisyona ulaşma hedefi

Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Erbil Bayçöl ise gelecek 5 yılda sadece yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak şirketin portföyünde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'a yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Hibrit güneş enerjisi yatırım hedeflerini 3 yıl için minimum 150 megavat olarak belirlediklerini dile getiren Bayçöl, "Bu yatırımları; Balıkesir, Tufanbeyli ve bugün devreye aldığımız Erciyes santrallerimizde hayata geçirmeye başladık. 2032'de karbon nötr, 2045'te ise net sıfır olma hedefiyle yenilenebilir enerji yatırımlarına ve sürdürülebilirlik hedeflerimize yönelik projelere devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Rüzgar ve güneş enerjisi santralleri satın almaları sonuçlanmak üzere"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bayçöl, rüzgarda 1500 megavat kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kapsamda Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) 2 projesiyle 1000 megavatlık rüzgar santrali için 1,2 milyar dolar yatırım yapacağız. Bu santraller Aydın, Çanakkale, Denizli ve Muğla'da hayata geçecek. Şu anda bir rüzgar santralini satın alma sürecinde iyi bir noktadayız. Aralık ayı içinde hisselerini devralmış olacağımızı öngörüyoruz." bilgisini paylaştı.

Hali hazırda Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji filosuna sahip olduklarını kaydeden Bayçöl, Türkiye'nin tüketiminin yüzde 5'ini karşıladıklarını aktardı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde 12'si hidroelektrik olmak üzere toplamda 21 santrale sahip olduklarını ifade eden Bayçöl, "Erciyes RES 22. santralimiz oluyor. Ayrıca, bir güneş santrali için de satın alma sürecimiz devam ediyor. Güneşte bu yıl sonunda minimum 60 megavat kapasiteye ulaşacağız. Gelecek yıl ve 2024'te ekleyeceğimiz kapasiteyle 150 megavat hedefimiz ama son analizlerimiz bu kapasitenin üzerine çıkacağımızı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bayçöl, enerji sektöründe her bir megavat için yatırım bedelinin yaklaşık bir milyon dolar olarak hesaplanabileceğini belirterek, Enerjisa Üretim'in 3600 megavatı aşan filo yatırımıyla şimdiye kadar üretim tarafında 4 ila 5 milyar arasında yatırım yaptığını sözlerine ekledi.

- Futbol sahası uzunluğuna sahip kanatlar limanlardan santral alanına taşındı

Enerjisa Üretim'de stajyer olarak göreve başlayan ve şu an şirketin Rüzgar Santralleri Yatırımları Direktörü olan Ezgi Deniz Katmer ise Erciyes RES sayesinde 550'den fazla kişiye istihdam sağlandığı bilgisini paylaştı.

Santralin Türkiye'deki en büyük rotor çapına sahip ve en uzun kanatlı türbinlerden oluştuğunu vurgulayan Katmer, "Her biri 81 metre, bir futbol sahasının uzunluğuna sahip kanatları limanlardan buradaki sahaya taşımak üzere bir lojistik planlaması yaptık." ifadesini kullandı.

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