Enerjisa Üretim, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 5 yılda 5 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enerjisa Üretim, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 5 yılda 5 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyor

AA

Enerjisa Üretim, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 5 yılda 5 bin megavat kurulu güce ulaşmayı hedefliyor

KAYSERİ (AA) - Gelecek 5 yılda rüzgar ve güneş enerjisinde kurulu gücünü 5 bin megavata yükseltmeyi hedefleyen Enerjiisa Üretim'in bu vizyon kapsamındaki ilk yatırımı olan 65 megavat kapasiteli Erciyes Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) 70 milyon dolar yatırımla devreye alındı.

Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON iştiraki Enerjisa Üretim'in toplam kurulu gücü Erciyes RES'in devreye alınmasıyla 3 bin 672 megavata, rüzgar enerjisindeki kurulu gücü ise 277 megavata ulaştı.

Hedeflenen tarihten yaklaşık 2 ay önce devreye alınan santraldeki Nordex N163 türbinlerinin her biri 5,7 megavat kapasiteye sahip ve Türkiye'de tek başına en yüksek kurulu gücü bulunan türbinler olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 1850 metre rakımda kurulan, ülkedeki en yüksek rotor çapına sahip 12 türbinin toplam yüksekliği kanatlarıyla 200 metreyi aşıyor.

- Rüzgar ve güneşin ortak enerjisi

Yatırım bedeli 70 milyon dolar olan 65 megavat kapasiteli Erciyes RES, yılda 221 gigavatsaat elektrik üretimiyle 75 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak ve yaklaşık 300 bin ton karbon emisyonunun önüne geçecek.

Rüzgar ve güneş enerjisinden oluşan hibrit bir santral olarak hayata geçirilen tesis, tamamlandığında 100 megavat kurulu güce ulaşacak. Bunun 14,5 megavatını rüzgar santraliyle hibrit olarak kurulan güneş enerjisi santrali oluşturuyor.

Enerjisa Üretim, Erciyes RES'in açılışı kapsamında düzenlenen törende açıkladığı 5 yıllık vizyonu kapsamında kurulu gücünü sadece yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 5 yılda 5 bin megavata çıkaracak.

- "Özel sektörün en büyük yatırımı"

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, açılış törenindeki konuşmasında, Erciyes RES'in hayata geçirilmesinin arkasında "insan enerjisi" olduğunu belirterek, "Bu topraklardan aldığımızı bu topraklara geri vermemiz, gelecek nesiller için hazırlık yapmamız gerekiyor. Bunu hem yaşadığımız güzel ülkeye hem de gezegene borçluyuz. Bu iş sadece yatırım yaparak olmuyor. Burada sadece enerji üretmeyeceğiz, buradaki hayatın içine entegre olacağız. İş ve aş yaratırken de geleceği bizim insanımızla beraber inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada hali hazırda yenilenebilir enerjiye milyarlarca dolar yatırım yapıldığını aktaran Zaimler, öngörülerin bu yatırımların artacağına işaret ettiğini söyledi.

Zaimler, dünyanın yeni bir sayfa açtığı dönemde Türkiye'nin de 2053'te sıfır emisyona ulaşma hedefini koyduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Biz de Sabancı Holding ve topluluk şirketleri olarak net sıfır emisyona ulaşma hedefimizi en geç 2050 olarak açıkladık. Enerjisa Üretim, topluluğumuzun en hızlı büyüyen şirketlerinden biri. Bu doğrultuda Enerjisa Üretim'in 5 bin megavat hedefini sonuna kadar destekledik ve yenilenebilir enerjiyi ana büyüme alanlarımızdan biri olarak tanımladık. Enerjisa Üretim, umarım 5 bin megavattan daha da fazlasına ulaşacak. 5 bin megavat bugün itibarıyla Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün yüzde 5'i ve açık ara özel sektörün yaptığı en büyük yatırım demek. Bu ayın ilk günlerinde Enercon ile imzalanan 1000 megavatlık rüzgar santrali anlaşmasının ardından ve bugün devreye aldığımız Erciyes RES ile hedeflerimize daha da yaklaştık. Önümüzdeki dönemde de yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artırma, sektörümüze ve toplumumuza bu konuda öncülük eden bir çizgide çalışmalarımızı sürdürme kararlılığındayız."

- 2045'te net sıfır emisyona ulaşma hedefi

Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Erbil Bayçöl ise gelecek 5 yılda sadece yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak şirketin portföyünde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'a yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Hibrit güneş enerjisi yatırım hedeflerini 3 yıl için minimum 150 megavat olarak belirlediklerini dile getiren Bayçöl, "Bu yatırımları; Balıkesir, Tufanbeyli ve bugün devreye aldığımız Erciyes santrallerimizde hayata geçirmeye başladık. 2032'de karbon nötr, 2045'te ise net sıfır olma hedefiyle yenilenebilir enerji yatırımlarına ve sürdürülebilirlik hedeflerimize yönelik projelere devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Rüzgar ve güneş enerjisi santralleri satın almaları sonuçlanmak üzere"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bayçöl, rüzgarda 1500 megavat kapasiteye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kapsamda Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) 2 projesiyle 1000 megavatlık rüzgar santrali için 1,2 milyar dolar yatırım yapacağız. Bu santraller Aydın, Çanakkale, Denizli ve Muğla'da hayata geçecek. Şu anda bir rüzgar santralini satın alma sürecinde iyi bir noktadayız. Aralık ayı içinde hisselerini devralmış olacağımızı öngörüyoruz." bilgisini paylaştı.

Hali hazırda Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji filosuna sahip olduklarını kaydeden Bayçöl, Türkiye'nin tüketiminin yüzde 5'ini karşıladıklarını aktardı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde 12'si hidroelektrik olmak üzere toplamda 21 santrale sahip olduklarını ifade eden Bayçöl, "Erciyes RES 22. santralimiz oluyor. Ayrıca, bir güneş santrali için de satın alma sürecimiz devam ediyor. Güneşte bu yıl sonunda minimum 60 megavat kapasiteye ulaşacağız. Gelecek yıl ve 2024'te ekleyeceğimiz kapasiteyle 150 megavat hedefimiz ama son analizlerimiz bu kapasitenin üzerine çıkacağımızı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bayçöl, enerji sektöründe her bir megavat için yatırım bedelinin yaklaşık bir milyon dolar olarak hesaplanabileceğini belirterek, Enerjisa Üretim'in 3600 megavatı aşan filo yatırımıyla şimdiye kadar üretim tarafında 4 ila 5 milyar arasında yatırım yaptığını sözlerine ekledi.

- Futbol sahası uzunluğuna sahip kanatlar limanlardan santral alanına taşındı

Enerjisa Üretim'de stajyer olarak göreve başlayan ve şu an şirketin Rüzgar Santralleri Yatırımları Direktörü olan Ezgi Deniz Katmer ise Erciyes RES sayesinde 550'den fazla kişiye istihdam sağlandığı bilgisini paylaştı.

Santralin Türkiye'deki en büyük rotor çapına sahip ve en uzun kanatlı türbinlerden oluştuğunu vurgulayan Katmer, "Her biri 81 metre, bir futbol sahasının uzunluğuna sahip kanatları limanlardan buradaki sahaya taşımak üzere bir lojistik planlaması yaptık." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru
(Görüntülü) KAYSERİ - AK PARTİ&#039;Lİ ÖZHASEKİ: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GİTSİN DE NE OLURSU OLSUN ANLAYIŞINDALAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ - AK PARTİ'Lİ ÖZHASEKİ: ...
AK Parti'li Özhaseki: Cumhurbaşkanı Erdoğan gitsin de ne olursu olsun anlayışındalar
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki: Cumhurbaşkanı Erdoğan gitsin de ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki muhalefeti eleştirdi:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ...
Kayseri Atletik Spor - Beşiktaş Ceylan: 3-1
YEREL HABERLER Kayseri Atletik Spor - Beşiktaş Ceylan: 3-1
Kayseri'de ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi
Talas'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Talas'ta asfaltlama çalışmaları sürüyor
AK Partili Özhaseki, Kayseri'de kentsel dönüşüm temel atma töreninde konuştu:
YEREL HABERLER AK Partili Özhaseki, Kayseri'de kentsel dönüşüm temel ...
ERÜ'ye yeni kayıt yaptıran öğrencilere "Kayseri Kültür Yolu Turu" düzenlendi
YEREL HABERLER ERÜ'ye yeni kayıt yaptıran öğrencilere "Kayseri ...
(Görüntülü) Down sendromlu Mehtap, milli takım seçmelerine hazırlanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Down sendromlu Mehtap, milli takım ...
Down sendromlu Mehtap, milli takım seçmelerine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Down sendromlu Mehtap, milli takım seçmelerine ...
Büyükşehir Belediyesi tam abonman kart ücretinde indirime gitti
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi tam abonman kart ücretinde ...
"Kayseri İçin Projem Var" uygulaması tez çalışmasında yer aldı
YEREL HABERLER "Kayseri İçin Projem Var" uygulaması tez çalışmasında ...
Kayseri'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ...
Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı davasına devam edildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 15 askerin şehit olduğu terör saldırısı ...
Kayseri'de hırsızlık zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de hırsızlık zanlısı yakalandı
Talas Belediye Başkanı Yalçın'dan, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'ya tepki
YEREL HABERLER Talas Belediye Başkanı Yalçın'dan, Türk Tabipleri ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Adana merkezli dolandırıcılık operasyonu kapsamında Kayseri'de 36 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Adana merkezli dolandırıcılık operasyonu kapsamında ...
KTO Başkanı Gülsoy, kamu müteahhitlerinin sorunlarına çözüm istedi
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy, kamu müteahhitlerinin sorunlarına ...
Kayseri'de eylül ayında 501 iş yeri faaliyete geçti
YEREL HABERLER Kayseri'de eylül ayında 501 iş yeri faaliyete geçti
Kayseri Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'yı istifaya çağırdı
YEREL HABERLER Kayseri Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği Başkanı ...
ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sözüer meme kanseri vakalarında artışa dikkati çekti:
YEREL HABERLER ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sözüer meme kanseri ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.