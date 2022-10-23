Kayseri Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere tohum desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılığı desteklemek adına tohum dağıtacaklarını bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, 16 ilçede uygulanan "Anadolu'nun Bereketi Buğday Projesi" kapsamında çiftçilere yarın bin ton ekmeklik buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirileceklerini belirtti.

Proje kapsamında dağıtılacak tohumluk buğdayın maliyetinin yarısını belediyenin karşılayacağını duyuran Büyükkılıç, proje maliyetinin toplam 13 milyon lira olduğunu ve 30 bin dekar alanda 1500 çiftçinin faydalanacağını kaydetti.

Ayrıca 2021 yılında toplam 413 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldığını, bu proje ile 1663 çiftçinin 31 bin 100 dekar alanda ekim yaptığını aktaran Büyükkılıç, "2022 yılı için de 500 ton ilkbaharda dağıtımı yapılmıştı. 500 ton da sonbaharda olmak üzere toplam 1000 ton yem bitkisi tohumluğu dağıtılacaktır. Bu proje ile 4 bin çiftçimiz 80 bin dekar alanda ekim yapacaktır. Toplam proje bedeli ise 12 milyon TL'dir." ifadelerini kullandı.



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