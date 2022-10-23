Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Sinem Tetik, Yarkın Keskin, Umut Memiş
Melikgazi Kayseri Basketbol: Weaver 16, Sevgi Tonguç 11, Burcu Yağan 5, Şuğranur Sönmez , Hayes 21, Kalu 27, Feray Dalkılıç, Nisa Yalçın
Rize Belediyesi: Hollivay 2, Arzu Asiye Özdemir 18, Sherrill 22, Zohnova 18, Sümeyya Özcan 13, Binnur Gülcan Aydoğmuş, Deniz Üstün 5
1. Periyot: 17-22
Devre: 42-43
3. Periyot: 63-63
5 faulle çıkanlar: 38.58 Kalu (Melikgazi Kayseri Basketbol), 39.53 Sherrill (Rize Belediyesi)
KAYSERİ (AA) - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Rize Belediyesi 80-78 yendi.