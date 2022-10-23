Büyükkılıç, sendikaların genel kurullarına katıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Eğitim Bir-Sen ve Diyanet-Sen Kayseri şubelerinin genel kurullarına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç ilk olarak Diyanet-Sen Kayseri Şubesi'nin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlediği genel kurula katıldı.

Genel kurulda birlik ve beraberlik vurgusu yapan Büyükkılıç, diyanet camiasına birlik, beraberliğin yakıştığını aktardı.

Bir restoranda gerçekleştirilen Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi Genel Kurulu'na da katılan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"5 tane üniversitesi olan bu şehirde 10 bin öğrencimize eğitim yardımı yapıyoruz. Kişi başına 4 bin lira. 40 milyon lira karşılıksız eğitim yardımı. Ulaşım konusunda 140 binişin 100 lira olduğu üniversite öğrencilerine, lise öğrencilerine de ihtiyacı olanlara bedava yüklemek suretiyle kardeşlerimizin elinden tutmaya çalışıyoruz. Üniversite öğrencilerimize diyoruz ki kirletmesi sizden yıkaması bizden. Çamaşırlarınız biz yıkıyoruz diyoruz ve yıkamaya devam ediyoruz. Spor tesislerimizde, yeme içme mekanlarımızda yüzde 25 indirim diyoruz. Su paralarınızın yarısını biz ödeyeceğiz diyoruz kirada olan yavrularımıza."

Sendikaların genel kurullarına AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, sendika temsilcileri ile çok sayıda üye katıldı.

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