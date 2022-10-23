Kayseri'de 1 kilo 250 gram kokain ele geçirildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 1 kilo 250 gram kokain ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda, bir otomobilin bagaj kısmında 1 kilo 250 gram kokain ele geçirildi.

Şüpheli U.E, gözaltına alındı.

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