Kayseri'de kaçak kazı yapan 2 zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kaçak kazı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Kocasinan ilçesi Molu Mahalesi Kepez mevkisinde, jandarma ekiplerinin devriye faaliyetleri sırasında kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.

İki noktada kaçak kazı yapan zanlılar S.Ç. ile M.K. suçüstü yakalandı.

Kazı alanında el küreği, dedektör, çekiç, murç ve halat gibi malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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