Kayseri'de bir kişi akrabasını bıçakla yaraladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de akrabası tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı.

Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde Suriye uyruklu E.S.H, husumetli akrabası M.H. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.S.H, bıçakla akrabasını boynundan ve sırtından bıçakladı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan M.H, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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