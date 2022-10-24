Kayseri'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç öldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan 20 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Everek Mahallesi'nde Mustafa O.S. ile S.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.M, Mustafa O.S'yi göğsünden bıçakladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mustafa O.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.M, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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