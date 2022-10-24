Kayseri Kitap Fuarı'nı 935 bin 638 kişi ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince beşincisi düzenlenen kitap fuarı, 10 günde 935 bin 638 kişiyi ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Dünya Ticaret Merkezi'nde 14 Ekim'de kapılarını açan fuar, 23 Ekim'de sona erdi.

5. Kayseri Kitap Fuarı'nı, 10 günde 935 bin 638 kitapsever ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "okuyan ve okutan şehir" Kayseri'de, kendi rekorunu kıran kitap fuarına katılım sağlayan tüm kitapseverlere teşekkür etti.

Tarih kokan medeniyetler şehri Kayseri'yi, 10 gün boyunca kitap kokusu sardığını belirten Büyükkılıç, "Kayseri Kitap Fuarı'nda 300'den fazla yazar ve yayınevi, 3 milyondan fazla kitap okurlarla buluştu. Birbirinden değerli yazarlarımızı, okuyucularıyla bir araya getirdik. Fuar boyunca bizleri yalnız bırakmayan tüm kitapsever dostlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, fuarda 40 bin öğrenciye kitap alışverişinde kullanılmak üzere 30 liralık hediye çeki ile içerisinden tohum bulunan 50 bin "yeşeren kalem", 50 bin kitap ayracı ve 25 bin kumbara hediye edildiğini kaydetti.





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