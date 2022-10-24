Kayseri'de çiftçilere 1500 ton tohum dağıtıldı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çiftçilere 1500 ton ekmeklik buğday ve yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kadir Has Kongre Merkezi'nin otoparkında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üreticiye her zaman destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Tarım ve hayvancılık alanında 226 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirten Büyükkılıç, "Yaklaşık 3 yıldır kredi bile almadan bütçemizi yöneten bir yaklaşım sergiliyoruz. Birlikte bereketi yaşıyoruz. 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle, kamu kurum kuruluşlarıyla el ele, dayanışma içerisinde bu çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de Kayseri üreticisini yeni tohumlarla buluşturmanın keyfini yaşadıklarını dile getirdi.

Kayseri'nin Türkiye'deki en önemli tarımsal üretim merkezlerinden birisi olduğunu vurgulayan Şahin, "Dağıtılan tohumların tamamı yerli çeşitler. Özellikle yem bezelyesi bu bölgede büyükbaş hayvancılık, sütçülük yapan insanların çok ciddi anlamda keyif alacağı bir ürün." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 1000 ton ekmeklik buğday ve 500 ton yem bitkisi tohumu çiftçilere dağıtıldı.

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