Kayseri'de 3 bin üniversite öğrencisine dondurma dağıtıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesinde (KAYÜ) düzenlenen kariyer günleri etkinliğinde yaklaşık 3 bin öğrenciye dondurma ikram edildi.

KAYÜ'de düzenlenen "Çıraklıktan Zirveye Kariyer Söyleşisi" etkinliğine bir dondurma firmasının yönetim kurulu başkanı Sami Kervancıoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, söyleşi öncesi yaptığı konuşmada, kariyerin, çalışmayı, gayreti, sabrı ve özveriyi en verimli şekilde harekete geçirmeyi gerektirdiğini söyledi.

Bir meslek dalında iyi bir konuma gelebilmek için insanı o kariyere ulaştıran merdivenleri sindire sindire çıkmak gerektiğini vurgulayan Karamustafa, elde edilen her başarının arkasında büyük gayretler olduğunu dile getirdi.

Kervancıoğlu da söyleşide insanın geçmişini unutmaması gerektiğini ve bunun önemli olduğunu vurguladı.

Kendisinin 13 yaşında mesleğe ilk adımı attığını anlatan Kervancıoğlu, çocukluğunda yarım gün okula yarım gün işe gittiğini aktardı.

Kervancıoğlu, çocukluğunda günlük 15 kilogram dondurma yaptıklarını belirterek, "Dondurmayı dükkanda ve sokaklarda satardık. Ben hayalime ulaşmak için çalıştım. 10 kişilik dükkanda bir mücadelemiz vardı. Şimdi Kahramanmaraş'ta 10 mağaza zincirimiz, Türkiye'de ise 175 noktadayız. Hedefim 195 noktaya ulaşmak ve 17 ülkedeki varlığımızı 40 ülkeye getirmek." dedi.

Konuşmaların ardından 175 kilogramlık dondurma satırla kesilerek, yaklaşık 3 bin öğrenciye dağıtıldı.

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