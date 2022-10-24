Kayseri protokolü kentin tarihi ve turistik yerlerini inceledi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, kent merkezindeki tarihi ve turistik yerlerde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir merkezindeki tarihi ve turistik mekanları ziyaret eden Çiçek, Büyükkılıç ve Özhaseki'ye, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel ve İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, daire başkanları ve turizm işletmeleri temsilcileri eşlik etti.

Heyet, Kayserili tüccarlar tarafından ticarethane olarak kullanılan Hatuniye Medresesi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bünyesindeki Raşit Efendi Yazma Eserler Kütüphanesi ve Tarihi Kayseri Mahallesi'ni inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan Büyükkılıç, Melik Mehmet Gazi Türbesi'ni de ziyaret edip öğrencilerlede bir süre sohbet etti, vatandaşların taleplerini dinledi.

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