Kayseri'de "uyuşturucu" suçundan aranan kadın yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan aranan kadın, polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen E.H'nin üst aramasında, alüminyum folyoya sarılı ve plastik kutu içerisinde 21.88 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çalışma kapsamında yakalanan E.K. isimli kadının ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan arandığı tespit edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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