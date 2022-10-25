Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

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KAYSERİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak için Kayseri'ye gelen Erbaş, ilk olarak Vali Çiçek'e ziyarette bulundu.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'in önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Kayseri'de yoğun bir program geçireceklerini dile getiren Erbaş, şimdiye kadar hiçbir ile nasip olmayacak yoğunlukta 800 kadar hafızın icazet merasimine katılacağını belirtti.

Camilerin aydınlanma, ısınma ihtiyaçlarını gidermek için İncesu ilçesinde bir hayırseverin güneş enerji paneli üreteceğini aktaran Erbaş, bu panellerin Kayseri'deki camilerde kullanılacağını ve temel atma töreni yapılacak tesisin devlet bütçesine büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Programları kapsamında iş insanları ve hayırseverlerle akşam geniş çaplı toplantı yapacaklarını anlatan Erbaş, Erciyes Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geleceklerini de kaydetti.

Vali Çiçek ise Erbaş'ı Kayseri'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erbaş, daha sonra Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Ziyarette Erbaş'a el dokuması Yahyalı kilimi hediye eden Büyükkılıç, kentte gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da sunum yaptı.

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