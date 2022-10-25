Talas'ta mahalle muhtarlarına çay makinesi dağıtıldı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yalçın, Esma Hatun Sosyal Tesisi'ndeki etkinlikte emeklerinden dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Alaybeyli Mahallesi muhtarı Ender Şahin de Başkan Yalçın'ın kendilerine her konuda destek verdiğini belirtti.

Yazyurdu Mahallesi muhtarı Kerem Belikbaşı ise Başkan Yalçın ile çalışmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Etkinlikte muhtarlara çay makinesi hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.