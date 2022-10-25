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Kayseri'de dini duyguları istismarla dolandırıcılık yapan sanığın yargılanmasına başlandı

AA

Kayseri'de dini duyguları istismarla dolandırıcılık yapan sanığın yargılanmasına başlandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de dini duyguları istismar ederek bir kişinin 470 lirasını dolandıran sanığın yargılanmasına başlandı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada müşteki U.Y. hazır bulundu, hakkında "Dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan dava açılan tutuksuz sanık C.K. ise duruşmaya katılmadı.

Müşteki U.Y. ifadesinde, 24 Mart'ta Seyyid Burhaneddin Türbesi'nin bahçesinde yanına gelen bir kişinin, kendisine dini öğütler verdiğini, birlikte türbeyi ve çevresindeki mezarları ziyaret ettiklerini söyledi.

Bu kişinin kendisini Mevlana'nın hocası "Seyyid Burhaneddin'in torunu" olarak tanıttığını belirten U.Y, şöyle konuştu:

"Bir mezar taşını 3 kere öptü, Kur'an-ı Kerim okudu. 'Sana bir sır vereceğim, ben Seyyid Burhaneddin hazretlerinin torunuyum' dedi. Sonra 'Benim için değil, Allah için ne verebilirsin. Hızır Aleyhisselam paranı sana misliyle geri verecek' dedi. 470 lira verdiğim kişi beni türbe yakınındaki otobüs durağına yönlendirip, 'Ak sakallı, beyaz elbiseli biri seni bulacak' dedi. Durağa gidip bir süre bekledikten sonra dolandırıldığımı anladım."

Adının C.K. olduğunu söyleyen kişinin şüphe üzerine fotoğrafını çektiğini kaydeden müşteki, numarasını aldığı sanığı cep telefonundan aradığında ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulunduğunu anlattı.

Sanığın daha sonra polis aracılığı ile 285 lirasını ödediğini dile getiren U.Y, sanıktan dini duygularını istismar ettiği için şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyete, sanık C.K. hakkında zorla getirme kararı vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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