Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kayseri'de Kur'an kursu binası açılış töreninde konuştu:

KAYSERİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kendini, Rabbini, Peygamberini, kitabını bilen, büyüklerini sayan, küçüklerini seven, vatanını, ezanını, bayrağını seven insanlar, gençler yetiştireceğiz inşallah." dedi.

Çeşitli programlara katılmak için Kayseri'ye gelen Erbaş, Kocasinan ilçesinde 4-6 yaş grubunun eğitileceği Hazreti Amine Hatun Kur'an Kursu'nun açılış töreninde, Hazreti Muhammed'in, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenleriniz ve öğretenlerinizdir." hadisini hatırlattı.

Erbaş, 4-6 yaş aralığındaki çocuklara Kur'an kursunda temel dini bilgilerinin yanında Türkiye'nin değerlerini öğretip, vatan, bayrak, ezan sevgisinin aşılanacağını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Türk milletine her alanda hizmet etmeye gayret gösterdiklerini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

"Tabii ki burada sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın bizlere gösterdiği hedef, çalışmalarımızın daha da ilerlemesine vesile oluyor. Hedef nedir, Efendimiz buyuruyor ki, 'Çocuklarınız yedi yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri öğretiniz.' Değerlerimizi öğretiniz, abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, Rabbimizin, peygamberimizin kim olduğunu onlara öğretmemizi tavsiye ediyor Peygamber efendimiz. Biz 4-6 yaşındaki çocuklarımıza yönelik eğitimlerimizi Peygamber efendimizin bu tavsiyesini yerine getirmek üzere yapıyoruz. Ülkemizin her yerinde elhamdülillah toplumumuz bu kurslara sahip çıktı."

Erbaş, insanın ölünce amel defterinin kapandığını, hayır hasenat insanlarının ise amel defterlerine sürekli sevap yazılmaya devam edeceğini dile getirdi.

Hazreti Muhammed Mustafa'yı insanlığa hediye eden annesinin adının Amine hatun olduğunu belirten Erbaş, onun adına yapılan kursta Peygamberin yolunda giden çocukların yetişeceğini kaydetti.

Kursun önemini anlatan Erbaş, "Kendini, Rabbini, peygamberini, kitabını bilen, büyüklerini sayan, küçüklerini seven, vatanını, ezanını, bayrağını seven insanlar, gençler yetiştireceğiz inşallah. Bunun gayreti içerisindeyiz. Cenabıhak birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Vatanımızı milletimizi vahdet, tevhit ve birlik içerisinde en güzel faaliyetleri yapan insanlar olarak vatanına, milletine hizmet etmeyi hepimize nasip eylesin inşallah." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Kur'an kursuna katkı sağlayan hayırseverlere plaket verildi.

Kur'an kursunu gezen Erbaş, eğitim alacak çocuklara oyuncak dağıttı.

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