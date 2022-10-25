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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, 25-27 Ekim tarihleri arasında Fransa'nın Strazburg şehrinde gerçekleşen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 43'üncü oturumuna katıldı.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler Komisyonu üyesi olarak kongrede hem Türkiye'yi temsil edeceğini hem de ülke çıkarlarını anlatarak savunacağını belirtti.

Programla ilgili bilgi veren Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"TC Strazburg Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaan Esener'in Türkiye Ulusal Heyeti'ne verdiği resepsiyona katıldım. Ayrıca, Türkiye Belediyeler Birliğinin koordinasyon toplantısına katılım sağladım. Ülkemizi Avrupa Konseyi'nde en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler 43. Genel Kurulu'nun bu oturumunda beş yıllık süre için kongre genel sekreteri seçimi yapıldı. Üyeler, bölgesel kimlikler, nefret söylemi ve yalan haberlerin yerel ve bölgesel seçilmiş temsilcilerin çalışma koşulları üzerindeki etkisini, insan hakları temelli bir yönetişim yaklaşımı için akıllı şehirler ve bölgeler ile ilgili raporları tartışacak. Ayrıca Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş bu genel kurulun ana gündem maddesi. Tüm oturumlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz."

- Yeni Sanayi'de yol çalışmaları

Kocasinan Belediyesi, Yeni Sanayi bölgesindeki 600 metre uzunluğunda 20 metre genişliğindeki Celalettin Caddesi'nin alt yapı ve asfalt çalışmalarını tamamladı.

Çalışmayla ilgili bilgi veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 20 metre genişliğinde 600 metre uzunluğundaki yola, 3 bin 870 ton alt temel malzeme ve 2 bin 250 ton asfalt serimi gerçekleştirildiğini belirtti.

Yolu kullanan vatandaşlar da yenilemeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

- Mersin'de derece alan öğrenciler Rektör Karamustafa'yı ziyaret etti

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Mersin'de 21-23 Ekim'de Gastrofest kapsamında düzenlenen yemek yarışmalarından ödülle dönen Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerini kabul etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Rektör Karamustafa, aşçılık programı öğrencilerini ve öğretim elemanlarını başarılarından dolayı tebrik etti.

Hemen hemen katıldıkları her yarışmadan ödülle dönen Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencilerinin üniversiteyi gururlandırdığını belirten Karamustafa, bu başarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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