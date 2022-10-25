Kayseri'deki cami ve Kur'an kurslarının elektrik ihtiyacı GES'ten karşılanacak

KAYSERİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kayseri'deki cami ve Kur'an kurslarının elektrik ihtiyacını karşılayacak güneş enerji santralinin (GES) kurulumu için düzenlenen törene katıldı.

Kayseri İl Müftülüğünün denetimindeki bin 410 caminin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla hayırsever Ahmet Seferoğlu ile İl Müftülüğü arasındaki protokol çerçevesinde, bedelsiz olarak yapılacak 1,4 megavatlık GES'in kurulum töreni İncesu ilçesinde gerçekleştirildi.

Erbaş, törende, hayırsever Seferoğlu'nun cami ve Kur'an kursu giderlerini karşılamada önemli bir işe imza attığını belirterek, "Biz 90 bin camimizde, 81 ilimiz, 922 ilçemiz, 40 köyümüzde camilerimizin hem ısınmasını hem aydınlanmasını karşılamak için hakikaten çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi Allah razı olsun hayırseverimiz hem örnek oluyor hem yapıyor. Cenabıhak kendisinden razı olsun. Kayserimiz buna öncülük yapacak inşallah." dedi.

Ali Erbaş, insanlığa hizmet için yapılan her türlü faaliyetin, insan ölse de amel defterinin açık kalmasına vesile olacağını dile getirerek, "İyilik egemen olsun yeryüzünde çünkü dünyayı iyilik değiştirecektir. İyi insanların olduğu yerde iyilikler artar. İşte burası bir iyilik tarlası. Seferoğlu firmasının yapmış olduğu bu iyilik tarlasından uzun yıllar hayır biçeceğiz inşallah." diye konuştu.

Hayırsevere katkılarından dolayı teşekkür eden Erbaş, "İnşallah önce Kayseri, sonra Türkiye'deki bütün camilerimiz, Kur'an kurslarımız güneş enerjisinden elde edilen bu enerji ile hem aydınlanır hem ısınır. Devletimize büyük bir katkı sağlamış oluruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra dualar eşliğinde GES'in kurulumu için butona basıldı.



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