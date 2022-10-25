Kayseri'de öğrenciler, güneş tutulmasını teleskopla izledi

KAYSERİ (AA) - Ay'ın Güneş ve Dünya'nın arasına girmesiyle oluşan doğa olayı parçalı güneş tutulması, Kayseri'de gözlemlendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi bahçesinde düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, 2 teleskop ile güneş tutulması izledi.

Yetkililer, telekonferans yöntimiyle dünyadaki bazı kentlerden güneş tutulmasını sinevizyon eşliğinde izlettirerek, katılımcıları bilgilendirdi.

ERÜ Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tanrıver, AA muhabirine, bu coğrafyada insanların güneşin yüzde 40-50 tutulduğunu göreceklerini ifade etti.

Kazakistan ve Rusya hattında olanların ise yüzde 90 kapandığını göreceklerini belirten Tanrıver, "Oradakiler daha fazla kapanma hissedecekler. Bir karartı hissetmiş olacağız. Belki ilerleyen safhalarda yüzde 40 kapandığında çok az bir enerji kaybı güneşte hissedeceğiz." diye konuştu.

Öğrencilerden yoğun ilgi gördüklerini kaydeden Tanrıver, "Bugün, çok önceden bizimle irtibat kuran okullardan öğrenciler geldi. Biz onlara hem teleskoplarla hem de telekonferans ile güneş tutulmasını seyrettiriyoruz. Konferans da vereceğiz. Belki hayatımızda ilk defa göreceğimiz bir etkinlik. O yüzden herkes için önemli. Her zaman bizleri ziyaret ediyorlar. Bizler de gözlemevini gezdirerek, teleskopları tanıtıyoruz." dedi.

Öğrenciler de doğa olayına tanık oldukları etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

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