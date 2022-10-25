Kayseri Bilim Merkezi güneş tutulmasını canlı yayınladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi, parçalı güneş tutulmasını canlı yayınladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Bilim Merkezi’nin sosyal medya kanalından yapılan canlı yayın ile güneş tutulması izletildi.

Güneş'in iki farklı teleskoptan alınan gerçek zamanlı görüntülerinin aynı anda izlenebildiği ve iki saati aşkın süren canlı yayında, 5 bini aşkın kişi bu gök olayına tanık oldu.

Kayseri Bilim Merkezi’nden yayınlanan canlı yayın, birçok okulda öğretmenler tarafından akıllı tahtalara yansıtılarak öğrencilere izlettirildi.

Gökbilimci Görkem Korayöz, yaptığı yayında, tutulmaya ilişkin bilgi verdi.

Kentte 7-8 Kasım 2022 tarihinde tam ay tutulması gerçekleşeceğini kaydeden Korayöz, 20 Nisan 2023'te ise tam güneş tutulması olacağını aktardı.





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