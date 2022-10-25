Kayseri'den kısa kısa

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Şeker'in Bünyan ilçesine kazandırdığı tarım market ve bölge müdürlüğü hizmet binası törenle hizmete açıldı.

Kayseri Şeker'den yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran 2021'de temeli atılan, 3 bin 398 metrekare alan üzerine inşa edilen ve 2 bloktan oluşan tesiste, bölge müdürlüğü hizmet binası ve tarım marketin yanı sıra, 150 metrekarelik 24 adet daire ve 10 adet dükkan bulunuyor.



Tesisin hizmete açılış töreninde konuşan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Bünyan'a değer katan bir tesisi kazandırmış olmanın kendileri için gurur vesilesi olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Özkan Altun ise ilçeye böylesi bir yatırımın yapılmasının son derece sevindirici olduğunu kaydetti.

Bünyan Ziraat Odası Başkanı Lütfi Özsolak da bu tesislerin inşa edildiği arsanın ziraat odasına ait olduğu ve Kayseri Şeker ile yapılan anlaşma çerçevesinde bu yatırımın gerçekleştirildiğini anlattı.

- Büyükşehir Belediyesinden KAYPORT Kurumsal Hafıza Projesi eğitimi

Büyükşehir Belediyesi personeline KAYPORT Kurumsal Hafıza Projesi eğitimi verildi.

23 daire başkanlığı, 73 müdürlük ve 7 iştirak şirketi ile Kayseri'de yerel yönetim hizmetlerini en iyi şekilde yürütmeye gayret eden Büyükşehir Belediyesinin hizmetleri artarak devam ediyor.

Bu kapsamda Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı işbirliğinde, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda, belediyedeki birimlerde ve iştiraklerinde görev alan çalışanlara, vatandaşlara daha etkin, kaliteli ve hızlı hizmet verilmesi amacıyla eğitim verildi.

- Talas Festivali başlıyor

Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Talas Festivali 28-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 7/24 Kütüphane ve Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek ve üç gün sürecek festivalde 15 etkinlik düzenleneceğini belirtti.

Yalçın, konserlerden gençlik buluşmalarına, açık oturum ve konferanslardan çocuk atölyelerine dolu dolu etkinliklerin yer alacağı festivale herkesi davet etti.

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