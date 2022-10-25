Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

Yemeği de suyu da altın değerinde!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, hakkında 14 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı" suçundan 14 yıl 1 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'nin, Hacılar ilçesi Beğendik Mahallesi'nde saklandığı evi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.