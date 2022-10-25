Kayseri'de kaçak tütün ve sigara operasyonunda bir zanlı yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen kaçak tütün ve sigara operasyonunda, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, depo olarak kullanıldığı belirlenen bir adreste kaçak tütün ve sigara bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 220 bin boş makaron, 30 bin doldurulmuş makaron ve 10 kilogram tütün ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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