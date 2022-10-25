Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kayseri'de Gençlik Buluşması'nda konuştu:

KAYSERİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamber Efendimizin geldiği dönemde dünya İslam'a ne kadar muhtaçsa, bugün ondan daha fazla muhtaç dünya İslam'a. Çünkü dünyanın ilacı İslam." dedi.



Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'ndeki Gençlik Buluşmasına katılan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, İslam medeniyetinin ahlak ve hukuk medeniyeti olduğunu, ahlaktan, haktan, hukuktan kopuk bilginin felaket getireceğini söyledi.

Savaşın bile ahlakla olması gerektiğini belirten Erbaş, "Bakınız kitaplarda savaş ahlakı, hak ahlakı başlıklı bölümleri okuyunuz. Der ki 'Savaş esnasında ey İslam askeri, sakın ha savaş meydanında, meydanlarda kadınlara dokunmayacaksın, yaşlılara dokunmayacaksın, çocuklara, elinde silah olmayan insana dokunmayacaksın. Hayvanlara, yeşile dokunmayacaksın.' Yani sınırları o kadar geniş tutuyor ki. O yüzden şehit verme pahasına bakınız bizim askerimiz halen, şu an Türk askeri terörle mücadelede masum insanlara zarar gelmesin diye kılı kırk yararcasına, şehit olmayı göze alarak buna dikkat ediyor biliyor musunuz? Türk askeri, Müslüman Türk askeri, nereden alıyor bu ahlakı? İslam'dan alıyor." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'in bilimle ilgisine değinen Erbaş, akıl kelimesinin Kur'an'da 550 yerde geçtiğini dile getirdi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir meal çalışması yaptıklarını, komisyon kurduklarını, fıkıhçı, hadisçi, din sosyoloğu, din psikoloğu gibi hem ilahiyat ilimlerinden hem de astronomi, jeoloji, tıpçı, fizikçi, kimyacı bilim insanlarını tespit ettiklerini, ayetleri meallendirirken ihtiyaca göre bilim insanlarından yararlanacaklarını anlattı.

Öğrenci değişim programlarının önemine dikkati çeken Erbaş, Erasmus'un Hollandalı bir papazın ismi olduğunu, Farabi Değişim Programı'na Farabi ismi verilmesini kendisinin sağladığını aktardı.

İslam'ın dengesizliklere fırsat vermediğini vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Peygamber Efendimizin geldiği dönemde dünya İslam'a ne kadar muhtaçsa, bugün ondan daha fazla muhtaç dünya İslam'a. Çünkü dünyanın ilacı İslam. Dengesizlikleri ortadan kaldırmanın ilacı İslam'da, kurtuluş İslam'da. Başka yerde kurtuluş arayan zarardadır. O yüzden biz üniversite öğrencileri, üniversite hocaları olarak doğru dini bilgiyi tahsil edeceğiz. Onun eğitimini alacağız ve toplumu doğru dini bilgiyle bilgilendireceğiz. Her alanda, sadece dini alanda, ilahiyat alanında değil, tıp alanında öyle, mühendislik alanında öyle. Hangi alanda eğitim alıyor olursak olalım en iyi şekilde eğitimimizi tamamlamaya ve eğitimden sonra işimizi en iyi şekilde yapmaya gayret edelim. Böyle yaparsak nafile ibadet yapmış oluruz."

İl Müftüsü Yusuf Akkuş da gençliğin bir hazine olduğunu ve kıymetinin bilinmesi gerektiğini dile getirdi.



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