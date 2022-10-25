Kayseri'de SMA hastası çocuklar için yardım gecesi düzenlendi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası Melih Eymen Ceylan ile Hasan Çınar Süyüm için Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından yardım gecesi düzenlendi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Kültür Merkezi'ndeki gecede yaptığı konuşmada, gördüğü bu sahne karşısında gurur duyduğunu bildirdi.

Tüm siyasi parti, sivil toplum kuruluşları, iş insanları ve belediye başkanlarını yardım gecesinde gördüğünü belirten Çiçek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kısacası tüm Kayseri'yi ben burada gördüm. Basın mensupları genelde bize bir haber verirler. Bize bir olayı gösterirler, orada eksik yapılmış bir şey varsa eksiği bize gösterirler. Doğru yapılmış bir şey varsa doğruyu gösterirler. Ama olanı gösterirler. Ancak mühim bir fark var. Buradaki değerli dostlar yani basınımız bugünü hem gösteriyorlar hem yaşatıyorlar hem de başından beri kendileri organize ediyorlar. Ben bir çok çocuk gördüm ama bu iki çocuk farklı çocuk. İnşallah bu güzel gecenin sonunda mutlu bir şekilde evlerine götüreceğiz. Sizler buradaysanız, aileler buradaysa, basın mensupları buradaysa sonuna kadar biz de buradayız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise böyle anlamlı bir geceyi düzenleyen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Hayırseverler şehri olan Kayseri'de neticeye ulaşacaklarını dile getiren Büyükkılıç, "Ben sözün bittiği eylemin başladığı bir yerde bir an evvel inşallah neticeye ulaşacak çalışmalar yapalım diyorum. Herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından SMA hastası Ceylan ile Süyüm'ün hayatlarını konu alan sinevizyon gösterisi izletildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.