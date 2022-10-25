Kayseri'de otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Yenişehir Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde, S.A.O. (27) yönetimindeki 38 ACH 919 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen R.K'ye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 20 metre sürüklenen kız çocuğu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede, R.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Atatürk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen R.K'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı.

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