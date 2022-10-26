Cami tuvaletinin demir kapısının çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de cami tuvaletlerinin demir kapıları ile iletim hattından kablo çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Çevril ve Kuşçu mahallelerinde meydana gelen 4 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamarası kayıtlarını inceleyen ekipler, mahallelerdeki 2 caminin tuvaletlerinden 11 demir kapı ile iletim hatlarından 450 metre kablo çaldıkları öne sürülen M.A.A. ve Ş.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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