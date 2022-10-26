Kayseri'nin "yabancı gelinleri" Türkçe öğreniyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesinin açtığı kurslarda, kente yerleşen "yabancı gelinler" de Türkçe öğreniyor.

Belediye bünyesindeki Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin açtığı Türkçe kurslarına katılan yabancı gelinler, hem yeni aile ortamına hem de sosyal hayata adapte olmaya çalışıyor.

Türkçe kursu öğretmeni Banu Odabaşı, AA muhabirine, 18 kursiyere Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni'nde belirtilen düzeyde Türkçe eğitimi verdiklerini söyledi.

Kursiyerlerin anlama, dinleme ve konuşma becerilerini güçlendirdiklerini belirten Odabaşı, "Biz kursiyerlerimizle gönül diliyle konuşuyoruz. Onlara Türkçe dil bilgisini öğreterek daha iyi konuşabilmelerini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Odabaşı, kursiyerlerin çoğunlukla çocuklarını burada daha iyi yetiştirebilmek için dil kursuna katıldıklarını dile getirerek, şunları söyledi:



"Türkçeden söz ediyoruz, tabii ki zorluklar yaşıyorlar. Türkçeyi öğrenmek adına çok gayretliler. Büyükşehir Belediyesi kursiyerlerimize güzel imkanlar sunuyor. Gerek sınıf içinde etkinliklerimiz oluyor gerekse tarihi mekanlarda gezilere katılıyorlar. Türk kültürünü tanıma fırsatı buluyorlar. O geziler sırasında ya da burada diğer kursiyerlerle etkileşim sırasında Türkçelerini geliştiriyorlar."

- "Türkiye'nin doğası cennet"

Fas'ta İlahiyat Fakültesini bitiren ve Kayseri'de evlenen Hatice Zaim, 6 aydır kentte olduğunu söyledi.

Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini vurgulayan Zaim, "Eşimin, akrabalarının muamelesi çok güzel, çok kibarlar. Türkiye'nin, Kayseri'nin yemekleri çok güzel ama bizim Fas'tan farklı. Türkiye'nin doğası cennet. Seyahat yaptım, her yeri çok seviyorum. Kursta çok arkadaşımız var, Türkçe öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Faslı Zeynep Ayyade de 7 aydır kentte olduğunu, arkadaşı aracılığıyla Kayseri'de eşiyle tanışıp evlendiğini anlattı.

Faslı Siham Essaoudi de Türkiye'ye turist olarak gelen kardeşi sayesinde eşiyle tanıştığını ve evlendiğini belirtti.

Evlilik dolayısıyla Kayseri'ye yerleşen Rus Tatiana Semenova da "Kayseri de yaşıyorum. Türkçe çok zor." diye konuştu.

İranlı psikolog Fahimeh Bashi ise 6 yıldır Kayseri'de bulunduğunu, Türkçeyi hiç bilmediğini, kurs sayesinde hem yazmayı hem okumayı öğrendiğini ifade etti.

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