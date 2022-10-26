Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kayseri'de STK temsilcileri ile buluştu

KAYSERİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kayseri'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Diyanetten yapılan yazılı açıklamaya göre, dün çeşitli programlara katılmak için Kayseri'ye gelen Erbaş, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri ile buluştu.

"İl Buluşmaları" etkinliği kapsamında Kayseri'nin 47'nci il olduğunu aktaran Erbaş, bu buluşmalarda şehrin manevi hayatına katkı noktasında neler yapabileceklerine ilişkin müzakerelerde bulunduklarını belirtti.

Kayseri'de çok sayıda hayır sahibi olduğuna dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Biz iyilik için varız. 'O Allah ki, bütün insanlığı, tüm insanları imtihan etmek için ölümü de hayatı da O yarattı.' Nedir o imtihanın en önemli özelliği, 'Hanginiz daha güzel amel işliyorsunuz, hanginiz daha iyi işler yapıyorsunuz', bunun için yarattı. Cenabıhak, ayet-i kerime ile bütün insanlığa 'İyilikte yardımlaşınız, günahta, kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayın.' diyor. Bu ayet-i kerime, daha çok iyilik yapmamızı, daha çok iyiliğe koşmamızı, daha çok takva sahibi olmamızı gerektiriyor. Cenabıhak, daha çok kötülükten kaçmamızı, günahtan, düşmanlıktan, kinden, nefretten, soğukluktan uzaklaşmamızı istiyor, bunlarda yardımlaşmamamızı emrediyor."

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de infak kavramının birçok yerde geçtiğini vurgulayarak, "Onlar varlıkta da darlıkta da infak ederler, öfkelerini yutarlar.' İslam, huzurlu bir toplum istiyor. Bu huzurlu toplumun temellerini oluşturan ayetler bunlar. İçinde ihsan var, öfkeyi yutmak var, kardeşlik var, barış var. İslam'ın adı zaten barış. İslam, denge dini diyoruz. Bu dengeyi bütün insanlık için oluşturan tek sistem, İslam'dır. Bakınız, işte bu dengeyi oluşturmak için ekonomik açıdan konuşacak olursak zekatı emretmiş." ifadelerini kullandı.

Amel defteri açıldığında her türlü hayır, hasenat, ibadet ve infakın kişinin önüne çıkacağını aktaran Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu dünyada yapmış olduğumuz infaklar, hayır, hasenat, Allah rızası için yaptıklarımız, salih ameller, bizim esas mallarımız onlar. Cenabıhak, yapmış olduğunuz her türlü hayır hasenatı kabul eylesin. Cenabıhak gençliğimizi, çocuklarımızı, ailemizi sıratımüstakimde daim eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Devletimizi, milletimizi, ezanımızı, bayrağımızı ilelebet payidar eylesin inşallah. Vatanına bağlı, büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgili gençler, çocuklar yetiştirmeyi ve onlara örnek olmayı hepimize nasip eylesin."

Programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleri katıldı.





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