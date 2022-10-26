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Kayseri'de uyuşturucu şüphelisi, saklandığı bazanın içinde yakalandı

AA

Kayseri'de uyuşturucu şüphelisi, saklandığı bazanın içinde yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda biri saklandığı bazanın içinde olmak üzere 6 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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