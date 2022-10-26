Kayseri'de uyuşturucu şüphelisi, saklandığı bazanın içinde yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda biri saklandığı bazanın içinde olmak üzere 6 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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