Kayseri'de trafik kazasında ölen lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki lise öğrencisi Rümeysa Köroğlu'nun cenazesi, toprağa verildi.

Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınan Atatürk Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Köroğlu'nun cenazesi, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Buradaki cenaze törenine öğrencinin ailesi, arkadaşları, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Atatürk Anadolu Lisesi yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Rümeysa Köroğlu'nun naaşı, Bülbül Pınarı Mezarlığı'na defnedildi.

Yenişehir Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde, dün, yolun karşısına geçmek isteyen Rümeysa Köroğlu'na, S.A.O. (27) yönetimindeki 38 ACH 919 plakalı otomobil çarpmış, ağır yaralanan genç kız hastanede hayatını kaybetmişti.



Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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