Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğü kış hazırlıkları kapsamında kent genelinde yağmur suyu ızgarası temizliği yaptı.

Su taşkını riskine karşı çalışma temposunu artıran KASKİ, aşırı yağışlarda tıkanıklıktan kaynaklı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için belirlenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, vardiyalı olarak hizmetlerine devam ederken, araç yoğunluğunun fazla olduğu Cumhuriyet Meydanı, Osman Kavuncu, Mustafa Kemal Paşa, Orgeneral Hulusi Akar, Sivas, Erkilet, Erciyes, Talas, Kartal, Aşık Veysel Bulvarı ile Şehit Komandolar Caddesi gibi trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde çalışmalar gece saatlerinde yapılıyor.

- Başkan Büyükkılıç öğrencilerle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarda düzenlenen "Kariyer Günleri" sürüyor.

Kariyer Günleri kapsamında Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gençlerle buluşan Başkan Büyükkılıç, tecrübelerini paylaşırken, öğrencilerin taleplerini dinledi.



Başkan Büyükkılıç, gençlere teknolojiyi doğru kullanmaları, aidiyet duygusu ve arkadaş seçimi gibi konularda öğütler vererek, "Biz gece gündüz demeden gayret gösteriyoruz. Yapılan hizmetleri birer birer takip ediyor, yenileri ile sizleri buluşturmaya özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

- KTO'da meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Ticaret Odasında (KTO) yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022 -2026 döneminin ilk meclis toplantısı Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan yönetiminde Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda yapılan faaliyetler anlatılırken, görüşülen gündem maddeleri kabul edildi.

Demokrasiye yaraşır bir seçim geçirdiklerini belirten KTO Başkanı Ömer Gülsoy, şunları kaydetti:



"Şimdi sıra hep birlikte, tek yürek, tek ses olarak üyelerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için çalışmaya geldi. Ben, hep birlikte en güzel projelere imza atarak, yine adından en çok söz ettiren odalardan biri olacağımıza yürekten inanıyorum. İnşallah bu dönemde hep birlikte el ele vererek, yine güzel hizmetlere imza atacağız. Meslek komitelerimizi iyi çalıştıralım. Komitelerimiz çalıştıkça, komitelerimiz sektörlerindeki gelişmeler ile ilgili bizi bilgilendirdikçe sorunların çözümü de o derece hızlı olacaktır. Çünkü komiteler, bizim sahadaki gözümüz, kulağımız."













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.