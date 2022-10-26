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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yapılacak AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda 4 kategoride 25 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın üçüncü yarışı olan Melikgazi Tırmanma Yarışı, Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından ICRYPEX ve Melikgazi Belediyesinin katkılarıyla Kayseri’de gerçekleştirilecek.

Sporcular, Kızılören-Avşar kavşağından başlayan 5,5 kilometre uzunluğundaki parkurda 3 çıkış üzerinden yarışacak.

RHG Enertürk Enerji Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu önünde 29 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek slalom etkinliğinin ardından seremonik start ile başlayacak yarışta, 30 Ekim Pazar günü antrenman çıkışları yapılacak.

Yarışların ardından Melikgazi Belediyesi önünde ödül töreni düzenlenecek.

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