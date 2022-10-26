Kayseri'de eski kayınvalidesini bıçaklayan sanığa 10 yıl hapis cezası

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de karısından boşandığı gün kayınvalidesini bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Y.T, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Müşteki E.G. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, olayda müşteki E.G'de herhangi bir uzuv kaybı olmadığı yönünde rapor geldiğini belirtti.

Duruşma savcısı mütalaasında sanığın "öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Y.T. ise savunmasında, boşandığı gün konuşma amaçlı gittiğini, olayın o esnada yaşandığını öne sürdü.

Pişman olduğunu belirten sanık, "Öldürme kastım yoktu. Öldürmek isteseydim, öldürürdüm. Eşimle barıştım, sıkıntıları atlattık. Bu olaydan dolayı memuriyetim yandı. 8 aydır tutukluyum. Çocuklarım mağdur durumda, tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Y.T'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluğunun devamına hükmetti.

- Olay

Y.T, Selimiye Mahallesi'ndeki bir öğrenci pansiyonunda çalışan eski kayınvalidesi E.G'yi çöpleri atmak için bahçeye çıktığında bıçakla yaralamıştı. E.G. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, karısından boşandığı gün kayınvalidesini bıçaklayan Y.T. polis merkezine giderek teslim olmuştu.

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