Yamula Barajı çevresine 3 bin 500 fidan dikildi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kızılırmak üzerindeki Yamula Barajı çevresinde 3 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Kocasinan Belediyesinin ev sahipliğinde Valilik ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğünün desteğiyle Yamula Barajı Kuşçu Marina'da fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Vali Gökmen Çiçek, etkinlikte, bölgede zeminin kayalık yapısı nedeniyle ağaçlandırmanın zor olduğunu söyledi.

Ormancıların kayalık bölgeye ağaç dikmek için emek verdiğini anlatan Çiçek, "Tek tek kazıyorlar, kayaları çıkarıyorlar. Uzak yerden toprak getiriyorlar. Arkasından burayı dikime hazır hale getiriyorlar. Buraya 12 milyon fidan dikeceğiz. Artık 'Burası bozkır, ağaç olmuyor' denilemeyecek. Gerçekten burayı korumak, ağaçları korumak kolay değil ama sizlerin desteğiyle inşallah bunu başaracağız." diye konuştu.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay da kentin sosyal alanlarından olan barajın yeşillendirilmesine emek verenlere teşekkür etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise Yamula Barajı'nda kısa süre önce su sporları organizasyonları gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Barajın kano, kürek gibi su sporlarının yapıldığı bir merkez haline getirileceğini aktaran Çolakbayrakdar, önümüzdeki günlerde merkez binasının ihalesinin yapılacağını ve inşaatına başlanacağını kaydetti.

Çolakbayrakdar, lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen fidan dikme töreninde her ağaca dikenin isminin verileceğini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da 25-30 yıl önce kentteki park sayısının 5'i geçmediğini, onların kötü durumda olduğunu, şu an ise 2 binin üzerinde park bulunduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrenciler ve öğretmenler fidanları toprakla buluşturdu.





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