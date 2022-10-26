Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Alaaddin Kargı resim sergisi açtı

KAYSERİ (AA) - Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Alaaddin Kargı, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz'ın girişimi ile 29 eserinden oluşan yağlı boya resim sergisi açtı.

Kayseri Adliyesi Konferans Salonu fuaye alanında düzenlenen serginin açılışında konuşan Başsavcı Korkmaz, 3 ay önce geldiği Kayseri'de 2. Ağır Ceza Mahkemesi başkanını ziyaret ettiği esnada iki tablonun dikkatini çektiğini söyledi.

Mahkeme başkanından resimlerin Yazı İşleri Müdürü Kargı tarafından yapıldığını öğrenince sergi açmaya karar verdiklerini belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Böyle bir güzellik varsa bunu sadece siz görmeyin, hepimiz görelim, personelimiz görsün, dışarıdan gelen vatandaşlarımız görsün dedim. Adaletin soğuk yüzünü biraz ısıtalım. Vatandaşımıza farklı bir yönü olduğunu da gösterelim diye düşündük. Hızlı bir şekilde bir hafta içerisinde bu sergiyi tertipledik. Bence hoş oldu, güzel oldu. Bu organizasyon için müdürüme ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Kargı ise resimle ilkokula başlamadan önce tanıştığını, bu tutkusunu 30 yıldır sürdürdüğünü ifade etti.

29 eserden oluşan serginin bir hafta açık kalacağını belirten Kargı, destek olan herkese teşekkür etti.

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