Kayseri'de 23 hırsızlık şüphelisi yakalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürülen 23 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde hırsızlık olaylarına karışanlara yönelik belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 36 hırsızlık olayının 23 şüphelisi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada, bakır kaplar, akü ve çeşitli malzemeler ile ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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