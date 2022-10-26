Vali Çiçek ile Başkan Büyükkılıç basketbol oynadı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç basketbol oynadı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçek ve Büyükkılıç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Spor AŞ'nin de destek verdiği 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'nda Cumhuriyet Meydanı'nda gençlerle bir araya geldi.

Gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Büyükkılıç, spor alanında gençlere destek verdiklerini ifade etti.

Vali Çiçek ile Büyükkılıç, etkinlikte basketbol oynadı.

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